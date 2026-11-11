Adrián Vázquez se marcha del filial de Unionistas y ficha por el Guijuelo

Movimientos en los equipos salmantinos de Tercera RFEF. El central gallego Adrián Vázquez, que comenzó la temporada con el filial de Unionistas, ha fichado por el Club Deportivo Guijuelo.

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“El gallego destaca por su juventud y proyección. Llega al club con la ilusión y el compromiso de trabajar desde el primer día, competir por un puesto y aportar al equipo todo lo necesario para alcanzar los objetivos marcados”, indican desde el club chacinero.

Pero no es solo el único movimiento en el Municipal Luis Ramos. El Club Deportivo Guijuelo también anunció la marcha de Pedro Álvarez, centrocampista asturiano que apenas ha tenido protagonismo con Jorge García.