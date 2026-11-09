Dos oros y una plata para el judo del Gimnasio Kata en la Copa Autonómica de Promoción de Madrid

El judo de base salmantino ha vuelto de Madrid con tres medallas. Tres judokas de la escuela infantil del Gimnasio Kata han subido al podio en la Copa Autonómica de Promoción de categorías mini-benjamín, benjamín y alevín, organizada por la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados y disputada este sábado en el Pabellón de Judo Francisco Valcárcel de Villaviciosa de Odón, sede del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de la federación madrileña.

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Sergio de Arcos Mateos y Mario Jaspe Alonso, ambos nacidos en 2017 y pertenecientes a la categoría benjamín, se colgaron la medalla de oro tras ganar todos los combates de sus respectivos grupos. Darío Sánchez Sánchez, nacido en 2015 y alevín, logró la plata en el suyo. Los tres entrenan en la escuela de judo del Gimnasio Kata bajo la dirección del maestro Julián Sánchez Herrero, 4.º Dan.

"Ver a tres niños de la escuela en un podio es la mejor recompensa para sus familias, para su maestro y para todo el gimnasio. En Kata el judo se enseña primero como educación: respeto, disciplina y saber caer y levantarse. Los resultados llegan después, como este sábado", apunta Jorge Mejías.