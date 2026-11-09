Diecisiete medallas para la Escuela Luo Fu Shan en el Campeonato de España de Kung Fu

​Tras su participación en el trigésimo primer Campeonato de España de Kung Fu, celebrado el sábado 7 de noviembre, los alumnos de la Escuela Luo Fu Shan completaron una brillante actuación en las modalidades de combate y formas.

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​El equipo salmantino sumó un balance total de 17 medallas (3 oros, 9 platas y 5 bronces), repartidas entre 8 medallas en combate (Sanda y Qingda) donde obtuvieron 1 oro 6 platas y un bronce y 9 medallas en Taolu (formas) con un total de 2 oros, 3 platas y 4 bronces.

Asimismo, Sifu Roberto Rodríguez Carrasco formó parte del estamento arbitral del campeonato, ejerciendo como árbitro tanto en las categorías de Taolu (formas) como en las de combate. En las que fue arbitro central.