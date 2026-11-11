Alejandro Pérez, campeón de España de pádel infantil por equipos

El pádel salmantino sigue creciendo. Durante el fin de semana, Alejandro Pérez se proclamó campeón de España por equipos en categoría infantil.

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El charro, de catorce años, estuvo a un gran nivel en la cita en Zaragoza y se colgó la medalla de oro por equipos en la primera categoría.

Alejandro Pérez, perteneciente al equipo CEPPADEL, es una de las promesas del pádel salmantino y sigue dando pasos hacia adelante antes de poder disputar la categoría profesional.