El Albense FS golea al Ribeira Fútbol Sala

Tres puntos más para el Albense FS. Los de la villa ducal vencieron por 1-5 en la pista del Ribeira Fútbol Sala y se colocan en la mitad de la tabla clasificatoria.

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El nombre propio del partido fue Sergio García. El jugador del Albense FS hizo los tres goles de la primera mitad y encarriló la victoria del equipo charro.

Los visitantes redujeron diferencias en el inicio de la segunda mitad, pero el Albense FS no quiso problemas y sentenció el encuentro con los tantos de Juan Diego y Guillermo Postigo.