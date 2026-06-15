Alberto Martín: “Tenemos la mentalidad de ascender desde el primer día”

El Club Deportivo Guijuelo afrontará con ventaja de 2-1 la vuelta en tierras canarias ante el Tamaraceite. Uno de los protagonistas del partido de ida fue Alberto Martín: “Nos llevamos un buen resultado. Sabe un poco mal por cómo ha sido su gol, que ha sido en la última jugada. Nos ha faltado quedarnos un poco más el balón, como hacían ellos. No queremos conceder un gol sencillo, pero sí tenemos que tener personalidad con balón. Creo que nos ha faltado”.

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El atacante fue el autor del 2-0 con una vaselina sobre el meta rival y ponía al alza sus diez tantos esta campaña. “Contento. Intento aportar un poco en todos los ámbitos. Cuando nos toca correr sin balón, intento aportar desde ahí; he podido hacer mi décimo gol, que también es importante”, explicaba tras el partido.