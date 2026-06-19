El conjunto textil mantiene el bloque para otra temporada en Regional de Aficionados

El Béjar Industrial sigue anunciando renovaciones para la próxima temporada. El conjunto textil jugará en el grupo B de la Regional de Aficionados y mantendrá el núcleo duro de esta campaña.

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A la renovación del entrenador Rivi, se suman las de diez jugadores más. Alvarito, Diego, Óscar, Elices, Íñigo, Francés, Aladje, Marco, Carlitos y Moreta.