Dos platas y récord nacional para Amparo Guardiola

El Complejo Deportivo de Cantarras de la Universidad Complutense de Madrid acogió el campeonato de España +50 de tiro con arco al aire libre.

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La arquera Amparo Guardiola, del Club Arcotormes, cuajó una gran actuación y logró dos medallas de plata y un récord nacional en las divisiones individual como por equipos mixtos autonómicos de arco desnudo.

Junto con el arquero soriano Ricardo García superaron la semifinal de equipos mixtos autonómicos, con absoluta solvencia, frente al combinado madrileño, que les colocaba para disputar el oro. Después de un encuentro muy ajustado, no pudieron conseguir el oro frente al equipo andaluz. Castilla y León consiguió establecer el récord nacional aunque no le sirvió para lograr el oro.

Al igual que sucedió en los equipos mixtos, Amparo Guardiola Paz venció en la semifinal a la contrincante de Madrid, perdiendo la opción del oro frente a la deportista de Andalucía y obteniendo una meritoria medalla de plata.