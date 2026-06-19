El río Tormes será el escenario de un hito histórico para el deporte nacional.

Este domingo 21 de junio, Salamanca acogerá el XII Encuentro de Veteranos del Piragüismo, una cita que este año adquiere una dimensión extraordinaria al conmemorar el 50 aniversario de la legendaria medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Aquella gesta supuso la primera medalla olímpica para el piragüismo español, una disciplina que hoy lidera el medallero histórico de España.

Para celebrar esta efeméride, los cuatro piragüistas de Montreal —Herminio Menéndez, Luis Ramos Misioné, José Ramón López Díaz-Flor y José Celorrio— volverán a subirse juntos a una embarcación K4. Los palistas olímpicos realizarán un descenso que arrancará a las 11:00 horas desde la zona de la Aldehuela. Durante el recorrido, estarán arropados en el agua por una comitiva de decenas de piragüistas de diferentes generaciones.

Uno de los momentos más solemnes de la jornada tendrá lugar a mitad de la travesía. La flotilla hará una parada en el Paseo Fluvial, a la altura del monolito en memoria del piragüista salmantino Heraclio Carreño, donde los cuatro medallistas y las autoridades locales realizarán una ofrenda floral en su memoria.

El broche de oro se pondrá alrededor de las 12:00 horas en las inmediaciones del Puente Enrique Estevan. La llegada de los campeones olímpicos coincidirá con una exhibición de Barcos Dragón, completando una mañana festiva dedicada a la promoción y los valores de este deporte.

Este evento histórico forma parte de la programación deportiva de las fiestas de San Juan de Sahagún 2026 y cuenta con la organización conjunta del Ayuntamiento de Salamanca, la Real Federación Española de Piragüismo, la Federación de Piragüismo de Castilla y León y el Club Deportivo Kayak Salamanca.