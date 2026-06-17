El club textil le da continuidad a sus futbolistas de la pasada campaña

El Béjar Industrial tiene claro por dónde pasa su fortaleza para la próxima temporada. El club textil mantiene a su núcleo duro para afrontar un nuevo año con Rivi en el banquillo de Mario Emilio.

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El último en renovar su compromiso con el Béjar Industrial ha sido Alvarito. "Un jugador que conoce perfectamente la casa y que seguirá aportando esfuerzo, compañerismo y dedicación dentro y fuera del terreno de juego", inciden desde la entidad bejarana.