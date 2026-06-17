El Ciudad Rodrigo militará una temporada más en la Regional de Aficionados. El equipo mirobrigense estará dirigido por Astu desde el banquillo y ha confirmado varias renovaciones y cuatro fichajes hasta el momento.
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Al Francisco Mateos llegarán Izan Saez, Sergio Santos y Kevin García, además del regreso del ya conocido José Manuel Mateos.
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Además, el club contará a prueba con el meta Miguel Vicente. Astu valorará el trabajo del joven cancerbero durante la pretemporada y posteriormente valorarán si se queda en el primer equipo para ser la competición a Pepo.