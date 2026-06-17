El joven portero realizará la pretemporada a las órdenes de Astu y ahí se valorarán sus opciones de contar con una ficha

El Ciudad Rodrigo militará una temporada más en la Regional de Aficionados. El equipo mirobrigense estará dirigido por Astu desde el banquillo y ha confirmado varias renovaciones y cuatro fichajes hasta el momento.

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Al Francisco Mateos llegarán Izan Saez, Sergio Santos y Kevin García, además del regreso del ya conocido José Manuel Mateos.