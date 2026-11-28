El Atlético Carbajosa perdió por 76-74 ante el Reino de León a domicilio en el encuentro adelantado de la jornada de Tercera FEB. Los charros estuvieron al borde de forzar la prórroga, pero los lanzamientos de Okeke y James a falta de unos segundos no entraron y los charros se quedaron de vacío.
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A partir de las 19:30 horas, el Calvo Basket Xiria y Avenida se ven las caras. Los locales llevan cinco triunfos y tres derrotas, mientras que el equipo salmantino ha logrado dos victorias en ocho partidos.