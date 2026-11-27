Después de clasificarse en primer lugar para la siguiente ronda de la Eurocup Women, Avenida busca un triunfo que le acerque a los puestos de Copa de la Reina. Este sábado, a las 18 horas, el conjunto charro se mide a Ferrol en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

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Las de Raquel Romo llegan con el refuerzo de Sarah Ousfar en el interior y pendientes de recuperar a Martina Fassina para aumentar el número de efectivos.

Avenida marcha en décimo lugar con tres triunfos en ocho partidos, mientras que Ferrol marca los puestos de Copa de la Reina con un bagaje de cinco victorias y tres derrotas.