Avenida es primera de grupo de forma matemática tras derrotar a Chartres en el pabellón de Würzburg y, a falta de medirse a Basket Namur, ya espera rivales en las eliminatorias por el título de la Eurocup Women.

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Las charras han ganado cuatro partidos y han perdido en una ocasión y han certificado su liderato en el grupo L de la competición europea. Ahora, falta por saber quién acompañará a las charras desde el grupo a la próxima ronda.

Las de Raquel Romo ponen ahora su vista en la competición liguera. Este sábado, a las 18 horas, el equipo charro recibe en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez al Ferrol en un duelo muy importante en la lucha por la clasificación para la Copa de la Reina.