Raquel Romo se mostraba muy orgulloso para el esfuerzo de sus jugadoras y por ejecutar el plan de partido ante Chartres con tan solo siete efectivos en su plantilla.

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Valoración. “Lo primero es estar orgullosísima del equipo y del trabajo de todas las jugadoras, que han dado todo lo que tenían en la pista. Me voy con la sonrisa de orgullo. Hemos empezado muy bien y con acierto, pero a medida que va pasando el partido con el cansancio acumulamos más errores”.

El esfuerzo en la pintura. “El rebote ofensivo nos ha vuelto a dar vida en momentos que estábamos muy atascados y es un esfuerzo extra que ellas hacen. El final del partido ha sido con un poco de desconcierto por el criterio arbitral, pero hemos hecho un esfuerzo de madurez para cerrar un partido”.

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Clasificación. “Ser primeros de Eurocup es un victorión y es una alegría”.