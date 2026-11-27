Avenida se ha movido en el mercado para paliar las bajas. El club salmantino ha anunciado la contratación, de forma temporada, de Sarah Ousfar. La jugadora gala, de 33 años y 1,86 metros, llega procedente del Limassol.

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En el conjunto chipriota, Sarah Ousfar ha promediado 8 puntos y más de 7 rebotes de media por encuentro en la Eurocup Women. Además, es habitual de los veranos de competición profesional 3x3 en Francia.

"Se trata de un refuerzo temporal, con opción prorrogable que ya se encuentra en Salamanca incorporada a la disciplina del equipo", indican desde el club salmantino.