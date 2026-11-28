El Salamanca Fútbol Sala madrugó en la jornada de fútbol sala para lograr los tres puntos en casa del Ribeira FS y se impuso por 2-8 a domicilio.

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En la primera mitad, el equipo de Chema Sánchez cogió ventaja gracias a los goles de Cristian Bernal y Perucho antes del descanso. En la segunda, los salmantinos fueron un vendaval hasta el 2-8 final e incluso el portero Zana logró un tanto desde su área.

Esta tarde se jugará el encuentro entre el Leis Pontevedra FS y el Albense FS. El choque dará inicio a las 17 horas en suelo gallego.