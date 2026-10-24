El BM Salamanca se queda de vacío en su mejor partido de la temporada

El Balonmano Salamanca no tuvo premio en su mejor choque de la temporada. Los charros perdieron por 36-39 ante el Astander Astillero en el pabellón Río Tormes.

El choque comenzó con un parcial de 0-4 para los visitantes, pero el BM Salamanca le tomó pronto el pulso al partido y se fue al descanso con un solo gol de desventaja (19-20). En la segunda mitad, el equipo visitante vivió cómodo en una renta de tres goles y se llevó la victoria por 36-39.