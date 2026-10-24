Empates de Salamanca FS y Albense FS

Un punto para el Salamanca FS y otro para el Albense FS. Ese fue el bagaje para los equipos charros de la Segunda División de fútbol sala en la sexta jornada de la competición.

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Los de Chema Sánchez reaccionaron tras el descanso para igualar el 3-0 ante el River Zamora. Dos goles prácticamente seguidos de Dani Fernández y uno de Sergio Moreiro rescataron un punto para el Salamanca FS.

También empató el Albense FS. Los de la villa ducal igualaron a dos ante el Noia FS. Marcos Martín y Sergio García fueron los goleadores del Albense FS.