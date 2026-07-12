La ciclista salmantina Daida García vence en el campeonato de Madrid de mountain bike. Lo ha hecho justo una semana después de subirse al podium en el campeonato de España.

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El campeonato se ha disputado en el circuito de Paracuellos del Jarama, en un trazado exigente para las bicicletas por las bajadas técnicas y las subidas estechas con pronunciadas pendientes.