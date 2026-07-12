La ciclista salmantina Daida García vence en el campeonato de Madrid de mountain bike. Lo ha hecho justo una semana después de subirse al podium en el campeonato de España.
El campeonato se ha disputado en el circuito de Paracuellos del Jarama, en un trazado exigente para las bicicletas por las bajadas técnicas y las subidas estechas con pronunciadas pendientes.
Desde el primer momento, la salmantina pudo rodar junto a Candela Martínez y abrir hueco al resto de rivales. Durante todo el trayecto, la lucha entre ambas corredoras fue muy vibrante, aunque finalmente la victoria se vino para Salamanca tras conseguir adelantar en una curva a la ciclista del club de San Sebastián de los Reyes.