El Salamanca CF UDS refuerza su centro del campo con la llegada de Jon Ander

El Salamanca CF UDS ha anunciado este viernes una nueva incorporación. Se trata de Jon Ander Barriga. El joven centrocampista, de 20 años, llega cedido por el Deportivo Alavés para reforzar la medular del conjunto charro.

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Natural de Vitoria-Gasteiz, Barriga está considerado una de las promesas surgidas de la cantera albiazul. Formado íntegramente en el club vitoriano, fue ascendiendo por las distintas categorías hasta debutar con el filial en Segunda RFEF durante la campaña 2024/25. Además, ha sido internacional con España en las categorías Sub-16 y Sub-17.

El mediocentro destaca por su calidad técnica, visión de juego y capacidad para dirigir la circulación del balón.