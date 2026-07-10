La UD Santa Marta ya conoce su calendario en la fase regional de la Copa RFEF

La UD Santa Marta de Tormes ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase regional de la Copa RFEF 2026/27. El conjunto tormesino competirá junto al Palencia CF y el CD Villaralbo en una liguilla a una sola vuelta que decidirá el representante de Castilla y León en la fase nacional del torneo.

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El campeonato contará con tres jornadas. La primera, programada para el 16 de agosto, enfrentará al CD Villaralbo y al Palencia CF, mientras que el Santa Marta debutará una semana después, el 23 de agosto, recibiendo en casa al conjunto zamorano.

La tercera y última jornada se disputará el 30 de agosto, cuando los de Santa Marta visiten al Palencia CF en un encuentro que podría resultar decisivo para conocer al equipo que avanzará a la siguiente ronda.