La UD Santa Marta ya conoce su calendario en la fase regional de la Copa RFEF

La UD Santa Marta de Tormes ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase regional de la Copa RFEF 2026/27. El conjunto tormesino competirá junto al Palencia CF y el CD Villaralbo en una liguilla a una sola vuelta que decidirá el representante de Castilla y León en la fase nacional del torneo.
El campeonato contará con tres jornadas. La primera, programada para el 16 de agosto, enfrentará al CD Villaralbo y al Palencia CF, mientras que el Santa Marta debutará una semana después, el 23 de agosto, recibiendo en casa al conjunto zamorano.
La tercera y última jornada se disputará el 30 de agosto, cuando los de Santa Marta visiten al Palencia CF en un encuentro que podría resultar decisivo para conocer al equipo que avanzará a la siguiente ronda.
La fase nacional de la Copa RFEF comenzará el 9 de septiembre con la disputa de los dieciseisavos de final. Los octavos se jugarán el 16 de septiembre, los cuartos el 30 de ese mismo mes, las semifinales el 14 de octubre y la final tendrá lugar el 14 de noviembre.