Dani Sanz y Gema Martín se coronan en la Media Maratón Ciudad de Béjar

Dani Sanz Sanfructuoso y Gema Martín Borgas fueron los ganadores de la trigésimo sexta edición de la Media Maratón Ciudad de Béjar. Además, la prueba incluyó la edición de relevos por equipos por segundo año consecutivo.

El corredor del Vino de Toro culminó el recorrido con 1:12.19 y estuvo acompañado en el podio por Luis Miguel Sánchez y Pablo López. En categoría femenina, Gema Martín Borgas fue la más rápida con 1:22:30. Además, María Gómez y Alexandra Martín completaron el cajón.

Todos los participantes llegados a meta recibieron una bolsa del corredor, a la vez que en la previa retirada de su dorsal recibieron camiseta conmemorativa de esta edición.