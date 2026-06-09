El División de Honor de Intersala, entre los 8 mejores equipos de España

Entre los ocho mejores equipos de España de División de Honor Juvenil; ese es el hito que ha logrado el Intersala después de derrotar (5-7) a Agüimes FS en tierras canarias, lo que le ha dado el billete para jugar la fase final del Campeonato de España en Madrid.

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Su rival en los cuartos de final será el Entrerríos Automatización de Zaragoza, que derrotó a Mengibar Puerta de la Bética FS (7-2) en octavos.

No hay que olvidar que el equipo, dirigido por Remi Barbero, terminó como segundo clasificado en la liga, solo por detrás de Noia FS, por lo que tuvo que disputar los octavos de final fuera de casa.