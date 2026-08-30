Doblete para la Escuela Triatlón Salmantina en el Regional de Triatlón

Magníficos resultados para la Escuela Triatlón Salmantina en el Campeonato de Castilla y León de Triatlón en distancia Estándar, celebrado en la localidad palentina de Lantadilla. La prueba olímpica se disputa sobre unas distancias de 1500m de natación, seguidos de 40km en bicicleta y un 10km de carrera a pie final. El equipo salmantino logró la victoria por escuadras, tanto masculina como femenina, refrendando el buen momento de la Escuela.

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A nivel individual, destacó el junior Pablo Herrero. En su primera prueba en esta distancia, demostró que se adapta como anillo al dedo y pese a ser el más joven de los participantes lograba llevarse el subcampeonato autonómico absoluto, solo superado por el internacional Fernando Carmona. Gran debut en la distancia reina para Pablo, que además se llevaba la victoria en su categoría. No fue el único salmantino en el podio, ya que a pocos segundos le secundaba su compañero Pablo López, que se hacía con el bronce. Hasta cinco integrantes de la Escuela se colaban en el top10 absoluto, con Alberto Bravo, Pablo Gallardo y Óscar Herrero también en puestos de honor.

En la prueba femenina, mismo guion y un dominio si cabe todavía mayor de las chicas de la Escuela. Ester Rodríguez se convertía en subcampeona regional por detrás de otra internacional, la joven Judit Nunes, que se llevaba el triunfo. Sara Rodríguez se aupaba a la tercera posición, con lo que la Escuela firmaba otro doblete en el podio individual. Además, Vega Casas y Celia Rodríguez sellaban su propio doblete, esta vez en categoría sub23.