Duelo por el liderato entre el Burgos Promesas y la UD Santa Marta

El choque estrella del grupo octavo de la Tercera RFEF se jugará el domingo a las 12 horas. El Burgos Promesas y la UD Santa Marta se verán las caras por el liderato en la Ciudad Deportiva de Castañares.

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El filial burgalés marcha en primer lugar con trece puntos en su casillero y solo ha encajado un tanto; mientras que los de Mario Sánchez cuenta con un punto menos en la tabla clasificatoria.

El encuentro también juntará en el verde a varios de los jugadores más acertados de cara a la portería rival en este arranque liguero. Los locales Ayman e Irian y el delantero tormesino Iker Hernández han logrado tres dianas en las cinco primeras jornadas.