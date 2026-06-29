La escuela Promesal vuelve a destacar en Cantimpalos

Cinco integrantes del equipo de escuelas del Club Ciclista Promesal se desplazaron este fin de semana hasta Cantimpalos (Segovia) para participar en una nueva prueba del calendario, donde una vez más demostraron el gran estado de forma que atraviesan y el excelente trabajo que vienen realizando durante toda la temporada.

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En la categoría principiante, Aiur Martín firmó una destacada actuación al conseguir un meritorio quinto puesto en un exigente circuito urbano, muy técnico, que puso a prueba la habilidad de todos los participantes.

En la categoría alevín, la Escuela Promesal volvió a ser protagonista. Enzo García logró una brillante segunda posición, mientras que su compañero Axel García finalizó en una magnífica quinta plaza. Ambos corredores se mantuvieron en el grupo de cabeza durante las seis vueltas al circuito, protagonizando una carrera muy competitiva.

Por su parte, en la categoría infantil, Guillermo Alonso volvió a subir al podio tras finalizar en una excelente tercera posición, mientras que Marcos Ramos cruzó la meta en duodécima posición, confirmando la buena evolución de ambos corredores y el crecimiento constante del equipo.

Guillermo Alonso, en los Nacionales

Esta semana no habrá competición para la Escuela Promesal. No obstante, todas las miradas estarán puestas en Guillermo Alonso, quien viajará a Melilla para defender los colores de Castilla y León en los Campeonatos de España Escolares, tras haber sido seleccionado por la Federación autonómica. Desde la Escuela Promesal le deseamos la mayor de las suertes en esta importante cita nacional.