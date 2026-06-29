El velocista Diego Ruiz García se proclama campeón de España de atletismo paralímpico de 100 metros

El atleta salmantino Diego Ruiz García ha confirmado su progresión en la élite nacional tras su actuación en el Campeonato de España de Atletismo Paralímpico de categoría absoluta. A sus 19 años, el corredor del Club Alcer subió al podio en las dos disciplinas en las que competía, logrando la medalla de oro en los 100 metros lisos y la medalla de plata en los 400 metros.

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Estos resultados consolidan el paso del atleta a la categoría absoluta tras una trayectoria destacada en etapas formativas. En las categorías Sub-17 y sub20, Ruiz García acumuló 14 campeonatos de España en diferentes distancias (60, 80, 100, 200 y 400 metros), además de registrar mejores marcas mundiales de su edad, un récord de España y cuatro oros europeos en las citas de Finlandia y Turquía.