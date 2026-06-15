La Escuela de Triatlón Salmantina lidera el ranking autonómico

La afición pudo disfrutar este fin de semana de una actuación redonda de la Escuela de Triatlón Salmantina en dos frentes: el X Triatlón de Aguilar de Campoo y el Acuatlón de Logroño, con resultados que reflejan el esfuerzo de toda la cantera y el nivel de los veteranos.

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El sábado, el club participó en la décima edición del Triatlón de Aguilar de Campoo, una prueba que reunió a competidores de todas las categorías y edades. La familia de la Escuela respondió con un rendimiento colectivo sobresaliente, conquistando múltiples podios individuales y el primer puesto masculino por equipos.

Yon Sánchez subió al podio en la categoría Infantil Masculino con una 3ª posición, mostrando el nivel que caracteriza a la cantera del club. Por su parte, Dámaso Hernández firmó una actuación de mayor relevancia al proclamarse subcampeón en Cadete Masculino, logrando además la clasificación con la Selección Castellanoleonesa para el Campeonato de España por FF.AA., un reconocimiento al trabajo diario y a los valores de esfuerzo que definen al club.

En categoría Juvenil Masculino, Pablo Píriz se impuso con el primer puesto, mientras que Gonzalo Esteban completó el doblete del club con una 3ª plaza. En Junior Masculino, Pablo Herrero sumó otro oro individual y alcanzó la 2ª posición en la clasificación general absoluta, un resultado que refleja el potencial de los deportistas del club en la competición.

Celia González subió al podio en Sub23 Femenina con la 3ª plaza, mientras que Óscar Herrero se colgó la medalla de plata en Sub23 Masculino. En categoría Veterana 1, el club dominó con autoridad: Montse Acera se proclamó campeona en la categoría Femenina y Vicente Gómez en la Masculina, con Rubén Guerra escoltándole en 2ª posición. Sergio Hernández cerró los podios veteranos con una 2ª plaza en Veterano 2 Masculino.

El rendimiento colectivo tuvo su reflejo en la clasificación por clubes: 1ª posición en la categoría masculina por equipos y 2ª posición en la femenina, resultados que refuerzan la imagen del club como una familia que compite y progresa unida.

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Al mismo tiempo, en tierras riojanas, Irati Sicilia protagonizó la actuación individual más destacada del fin de semana al proclamarse ganadora absoluta del Acuatlón de Logroño, completando una carrera sobresaliente con uno de los mejores segmentos de natación de la prueba. Un resultado que refleja la capacidad del club para competir al más alto nivel más allá de las fronteras de Castilla y León.