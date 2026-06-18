El conjunto extremeño desveló el acuerdo con el equipo charro para jugar un duelo de preparación

El Salamanca CF UDS todavía no desvela ninguno de sus pasos para la temporada 2026/27 más allá del fichaje del entrenador, Iker Muniain. Sin embargo, el club lleva semanas moviéndose entre bambalinas.

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El conjunto charro jugará un amistoso de pretemporada ante la UP Plasencia. Así lo desvelaron desde el club extremeño en la presentación de su campaña de abonados. El duelo, sin fecha oficial, apunta a la primera semana de agosto.