El Salamanca CF UDS todavía no desvela ninguno de sus pasos para la temporada 2026/27 más allá del fichaje del entrenador, Iker Muniain. Sin embargo, el club lleva semanas moviéndose entre bambalinas.
El conjunto charro jugará un amistoso de pretemporada ante la UP Plasencia. Así lo desvelaron desde el club extremeño en la presentación de su campaña de abonados. El duelo, sin fecha oficial, apunta a la primera semana de agosto.
Durante su etapa como futbolista, el director deportivo del Salamanca CF UDS Carlos Valverde jugó tanto en el equipo charro como en el conjunto extremeño.