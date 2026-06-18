Javier Martín del Molino competirá en el Campeonato del Mundo de Hyrox

El deportista salmantino Javier Martín del Molino participará en el campeonato del mundo de Hyrox que se celebrará la próxima semana en Estocolmo (Suecia). Javier Martín del Molino logró la clasificación por parejas tras ganar en su grupo Pro en el Hyrox, celebrado en Barcelona el pasado mes de mayo, y competirá por parejas junto al catalán Alejandro Rodríguez Mataró.

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El campeonato mundial se celebrará entre los días 18 y 21 de junio en Estocolmo. Tan solo un 0,5% de los mas de 1.000.000 de atletas de Hyrox que han competido en todo el mundo durante la temporada 25/26 han logrado clasificarse para este campeonato del mundo, que se celebrará en el Stranwaberry Arena, este 0,5% serán testigos de un momento histórico donde estarán los mejores hyrox del mundo.

Hyrox es la modalidad deportiva de más rápido crecimiento en los últimos años, está redefiniendo el fitness con una innovadora mezcla de resistencia, fuerza y entrenamiento funcional. Más que una simple tendencia Hyrox es un fenómeno global que combina correr con ejercicios dinámicos de cuerpo completo en un formato estandarizado. Esta carrera única pone a prueba cada aspecto de la condición física mientras fomenta la fuerza y el equilibrio general.

Todos los eventos HYROX a nivel internacional siguen el mismo formato: antes de cada workout debes completar un kilómetro de running. Todos los workouts se han de completar en su totalidad antes de pasar al siguiente kilómetro. Cruzarás la meta al terminar el último workout habiendo corrido 8 km y completado los 8 workouts.