La delegación de la RFCYLF en Salamanca reunió a sus equipos federados, así como a representantes de las instituciones salmantinas, para dialogar sobre las conclusiones y propuestas trabajadas durante las pasadas semanas para atajar la violencia en el fútbol base.

La citada reunión se celebró durante la tarde de este miércoles, 17 de junio, en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados. Los equipos estaban citados a las 19 horas para poner en liza sus dudas y también para dejar claro que la violencia no tiene cabida en los campos de fútbol.