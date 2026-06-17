El Mirat Team se refuerza con Klara Dworatzek y Karolina Spikarova

El Mirat Team ncorporará a dos corredoras de calidad para sus próximas citas nacionales e internacionales.



La primera de ellas Klara Dworatzek, es una corredora alemana junior de segundo año que viene de hacer un notable inicio de temporada donde ha competido en la copa de naciones con la selección Alemana y donde ha cuajado actuaciones destacadas como el cuarto puesto en la primera etapa del Tour de Gevaudaun, y top 10 la clásica Gante Wegelbem y esa actual campeona alemana Junior de pista en omnium.



La segunda de ellas, es Karolina Spikarova, la actual doble campeona de ruta y CRI checa, y fija en la selección que ha disputado ya el pasado mundial y el europeo y es la vigente campeona de la Vuelta Cantabria donde venció en una escapada con otra de las checas que ya forma parte del equipo esta temporada, Antonie Cermanova.



Ambas corredoras disputarán el calendario nacional e internacional de esta segunda parte de la temporada con las destacadas citas de el Tour de Valromey, Vuelta Pamplona , Aiarako Bira, Copa de Naciones Durango y Vuelta a Portugal.