Los mejores jugadores de minibasket de Castilla y León se concentran en Béjar

El salón de actos del Julián Sánchez El Charro, acogió la presentación oficial de las selecciones provinciales que participarán en el encuentro final del Programa Regional de Detección (PRD). Una cita que reunirá en Béjar a los mejores jugadores y jugadoras de minibasket de Castilla y León tras meses de trabajo y seguimiento técnico.

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La edición masculina del encuentro regional se celebró con éxito los pasados 13 y 14 de junio en Béjar; mientras que, este fin de semana, 20 y 21 de junio, será el turno de las selecciones femeninas, que pondrán el cierre definitivo a la temporada.

Tras dos años de ausencia, motivada por las obras de mejora, la recuperación de las instalaciones de Llano Alto ha permitido que el encuentro final vuelva a celebrarse en un entorno que históricamente ha estado vinculado al desarrollo del baloncesto de formación en Castilla y León, ofreciendo unas condiciones idóneas para la práctica deportiva y la convivencia.

El PRD constituye una de las principales herramientas de formación y captación de talento de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. A lo largo de la temporada, los jóvenes participantes han tomado parte en sesiones de tecnificación, entrenamientos específicos y actividades orientadas a favorecer su desarrollo deportivo y personal.