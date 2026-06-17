Salamanca alberga el Campeonato de Castilla y León de Triatlón Contrarreloj por Equipos

El Ayuntamiento de Salamanca colabora con la Escuela de Triatlón Salmantina y la Federación autonómica de Triatlón en el Campeonato de Castilla y León de Triatlón Contrarreloj por Equipos (CRE) 2026, una de las pruebas más espectaculares del calendario autonómico, que tendrá lugar el sábado 20 de junio en un entorno único junto al río Tormes.

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La competición, que ha sido presentada esta mañana por la concejala de Deportes, Almudena Parres, y el director de dicha Escuela, Alberto Bravo, reunirá a clubes de toda la comunidad en un formato que destaca por su carácter estratégico y colectivo: los equipos deben avanzar de forma coordinada en cada segmento y cruzar la meta juntos, lo que convierte la prueba en un ejercicio de compenetración, esfuerzo compartido y espíritu deportivo.

El circuito diseñado para esta edición combina la dureza del triatlón con algunos de los paisajes más emblemáticos de Salamanca con 750 metros a nado, 18 kilómetros en la bicicleta y 5 kilómetros a pie. Abarca las categorías juvenil, junior, sub-23, veteranos I a IV, tanto en equipos masculinos, como femeninos y mixtos (estos últimos de carácter promocional).

En cuanto al desarrollo de la jornada, esta comenzará a las 15:30 horas con la entrega de los dorsales en la sede de la Escuela de Triatlón Salmantina; a las 15:45 horas, se procederá a la apertura del área de transición; 16:45 horas, cierre de control de material. A partir de las 17:00 horas, saldrá el primer equipo (posteriores cada minuto), mientras que está previsto que la entrega de premios se celebre en torno a las 19:20 horas.

Asimismo, los participantes contarán con servicio de guardarropa, duchas, avituallamiento final, servicio de fotografía oficial y bolsa del corredor.

Se otorgarán premios a los podios absolutos, mixtos y autonómicos, además de premios económicos a los mejores parciales en las transiciones T1 y T2.