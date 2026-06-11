Salamanca alberga la vigesimoctava edición del Campeonato de Atletismo Adaptado de Castilla y León

Salamanca acoge la vigesimoctava edición del Campeonato de Atletismo Adaptado de Castilla y León.

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La prueba se disputará durante el sábado en Las Pistas del Helmántico y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León, la Delegación de Atletismo de Salamanca y la Federación de Atletismo de Castilla y León.

"Es una cita muy especial para Salamanca. Para nuestra ciudad es una satisfacción acoger una competición de este nivel. Trabajamos para que cualquier persona pueda realizar deporte", explicó la concejala de Deportes, Almudena Parres.