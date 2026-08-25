El Guijuelo ficha a Pedro Álvarez

El Club Deportivo Guijuelo ha anunciado a un nuevo futbolista. El club chacinero ha firmado al pivote asturiano Pedro Álvarez, que la pasada campaña militó en el Colunga.

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“Joven y con proyección, llega para reforzar el centro del campo en la posición de pivote, aportando trabajo, equilibrio y capacidad para seguir creciendo dentro de nuestro proyecto”, explican desde el club guijuelense.

Pedro Álvarez es un centrocampista de 20 años que se formó en la base del Real Oviedo y que el año pasado jugó más de 2.500 minutos con el Colunga en la Tercera RFEF asturiana.