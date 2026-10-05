El Guijuelo se medirá al Sporting de Gijón en la primera ronda de la Copa del Rey

El Guijuelo tendrá un rival de altura en su estreno en la Copa del Rey. El Real Sporting de Gijón ha sido el equipo emparejado con el conjunto chacinero en la primera ronda del torneo, por lo que el conjunto asturiano viajará hasta el Municipal Luis Ramos para disputar una eliminatoria a partido único.

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El encuentro tendrá lugar entre los días 27 y 29 de octubre, en una fecha todavía pendiente de concretar. El equipo salmantino afrontará el duelo con el respaldo de su afición y con la posibilidad de dar la sorpresa ante uno de los clubes con mayor tradición del fútbol español.

El sorteo celebrado en la sede de la RFEF en Las Rozas ha dejado así un enfrentamiento entre un equipo de Tercera Federación y otro de Segunda División, con el conjunto guijuelense ejerciendo como local al ser el representante de menor categoría.