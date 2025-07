Iván Moreno cambia de número en Unionistas y quiere recuperar su mejor versión

Del 9 al 7. Iván Moreno cambia de número en Unionistas y ha sido la única renovación del club charro este verano. Ahora, el atacante se pone a las órdenes de Oriol Riera para recuperar su versión de Guadalajara y recalca que su posición favorita es la de extremo derecho.

Exigencia física en los entrenamientos. “Ha sido muy exigente, pero es parte del fútbol, las pretemporadas son muy duras. El futbolista, cuando se va de vacaciones, lo que más echa de menos es la pelota. Pero viene bien correr y soltar kilos del verano. Ahora a ponernos en forma para un inicio de temporada exigente”.

Su renovación. “Yo también creo eso. Fue una de los motivos por los que renové. Tenía la espinita de no haber dado mi mejor versión aquí. Tanto el club con la confianza de Rubén y ahora Antonio, se lo quiero devolver”.

El Iván Moreno del Guadalajara. “Creo que voy a dar esa versión otra vez e incluso mejor porque tengo más experiencia en la categoría”.

Su posición en el campo. “Me gusta más extremo derecho, pero es donde el míster decida. Yo estoy disponible para la posición que él crea conveniente. Pero me gusta más el extremo derecho y creo que puedo ser más determinante”.

Cambio de dorsal. “Me he cambiado por el 7, que era el que me gustaba más. Al final, con la marcha de Rastrojo quedó libre y lo he cogido”.