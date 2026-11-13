Jaime Lizana Ciudad se ha proclamado subcampeón de Europa de Full Contact en la categoría de -67 kg, tras disputar la final del Campeonato de Europa de Kickboxing celebrado en Skopie (Macedonia del Norte), donde ha competido formando parte de la selección española, convocado por la Federación Española de Kickboxing y Muaythai.



El salmantino logró su clasificación para la final después de superar al representante de Polonia en cuartos y al de Turquía en semifinales. Precisamente, el enfrentamiento contra el turco fue uno de los combates del torneo, en el que Jaime demostró su gran nivel técnico, preparación y capacidad competitiva.



En la final se enfrentó al finlandés Tatu Maunu, campeón del mundo en 2023 en la categoría de -63,5 kg, un rival de gran nivel que terminó imponiéndose al deportista español.



Desde la Escuela de Kickboxing Élite consideran que algunas decisiones arbitrales no reflejaron justamente lo sucedido sobre el ring. El planteamiento con el que Jaime inició el combate no encontraba su reflejo en el marcador, lo que le llevó a asumir más riesgos y precipitarse en determinadas acciones, sin conseguir finalmente darle la vuelta al resultado.



Más allá de la derrota, Jaime Lizana continúa firmando una trayectoria internacional extraordinaria. En los últimos cuatro años ha alcanzado todas las finales de los campeonatos de Europa y del Mundo en los que ha participado, con el título mundial de 2023, el europeo de 2024 y los subcampeonatos mundial de 2025 y europeo de 2026.



"Para la Escuela de Kickboxing Élite, esta nueva medalla de plata supone un gran resultado y confirma la regularidad de un deportista que lleva años compitiendo entre los mejores del mundo, fruto del trabajo, la constancia y la preparación desarrollada junto a su equipo", explican desde el club salmantino.