“La lata de membrillo”, ganador del concurso de microrrelatos de la San Silvestre

El jurado de la San Silvestre Salmantina se reunió para fallar sobre el decimocuarto concurso de microrrelatos. El ganador fue “La lata de membrillo”, texto de Xavier Pardell Peña, entre 434 microrrelatos.

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“Mi abuela guardaba los dorsales del abuelo en una lata de membrillo, doblados en cuatro y con los imperdibles puestos, por si acaso. Eran treinta y uno, uno por cada Nochevieja en que volvió de correr por Salamanca oliendo a linimento y con hambre de caldo.

Este año ella sacó la lata del armario sin que nadie se lo pidiera. Escogió un dorsal sin mirar, lo alisó con la palma sobre el hule de la cocina y me lo prendió en la camiseta, encima del mío.

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—Para que no corras solo.

Salí con dos números en el pecho. En la cuesta, cuando ya no podía con las piernas, noté una mano en la espalda. No me volví. El abuelo siempre decía que en la cuesta no se mira atrás.

En la meta me esperaba ella con la lata abierta.

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