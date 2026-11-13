Salamanca acoge el Campeonato de España de Pádel FEDDI 2026

La provincia de Salamanca se convierte hasta el próximo 15 de noviembre en el epicentro nacional del deporte inclusivo con la celebración del Campeonato de España de Pádel FEDDI 2026. Las instalaciones del Club Pádel Time, en Carbajosa de la Sagrada, albergarán durante cuatro jornadas esta cita deportiva de primer nivel.

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El torneo cuenta con una destacada participación, congregando a un total de 136 deportistas pertenecientes a 20 clubes deportivos procedentes de ocho comunidades autónomas. A lo largo de todo el fin de semana, los jugadores competirán en distintas categorías en una muestra de talento, esfuerzo, superación y pasión por este deporte.

Desde la Diputación de Salamanca han querido poner en valor la relevancia de este evento, subrayando su compromiso institucional con el impulso y la promoción del deporte adaptado e inclusivo para garantizar que la práctica deportiva sea accesible para todas las personas en igualdad de condiciones y sin barreras.

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