Jornada triunfal para el Atlético Carbajosa y Avenida en Tercera FEB

Victoria del Atlético Carbajosa; triunfo del Avenida. Los dos equipos charros de Tercera FEB lograron sumar de forma positiva en la sexta jornada de la competición.

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El Atlético Carbajosa pasó por encima del Culleredo por 101-63 con un recital de juego ofensivo. Hasta siete jugadores del equipo salmantino alcanzaron los dobles dígitos en anotación.

También venció Avenida. Los charros ganaron por 87-71 al Novobasket en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Cerisuelo, con 14 puntos, y Rebergen, con 13, tiraron de la anotación en Avenida.