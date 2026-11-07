Victorias de Albense FS y Salamanca FS

La octava jornada de la Segunda B de fútbol sala dejó una doble victoria salmantina. Tanto el Albense FS como el Salamanca FS lograron los tres puntos.

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Los de la villa ducal vencieron por 2-1 al Composala y lo hicieron con remontada. Los visitantes se adelantaron a los ocho minutos de juego y los de Javier Hernández voltearon el choque con goles de Antón Fraile y Jorge Ramos.

También ganó el Salamanca FS. Los de Chema Sánchez se impusieron por 5-3 en La Alamedilla a Vilalba FS con un doblete de Sergio Hernández, un tanto de Iván González, otro de Cristian Bernal y uno de Domínguez.