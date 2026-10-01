Mario Sánchez: “Tenía marcado en el calendario que un Primera División jugase contra el Santa Marta”

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Valoración. “En la primera parte ellos han estado muy bien con balón. Hemos trabajado bien lo que hemos hecho bien en la segunda. Hasta el penalti no ha habido situaciones de construcción del rival y nos ha podido un poco saltar hacia adelante. Una vez que encajas el penalti, todo cambia un poco. Nos ha caído un buen mazazo. Llevamos cinco penaltis en ocho partidos oficiales”.
Postdescanso. “Me quedo con la segunda parte, que el equipo ha salido valiente. Hemos sido merecedores de un poco más”.
El penalti señalado sobre William. “Todavía no lo he visto, pero me han dicho que no ha sido. No quiero hablar de decisiones arbitrales. Se pitó y nosotros tenemos que intentar seguir. Son cinco penaltis en ocho partidos oficiales. Me dicen que ha habido otro a Miguel Velázquez claro”.
La última ocasión de Saldaña. “Era la típica de callarle la boca al entrenador porque yo decía que si sube el portero, que no se quedasen otros. Hubiese sido bonito empatar ahí. Me quedo con la reacción y con el ambiente del Alfonso San Casto. Tenía marcado en el calendario que un Primera División jugase contra el Santa Marta”.