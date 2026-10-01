(1-2) El Salamanca CF UDS elimina al Santa Marta y se cita con un Primera en Copa del Rey 

El Salamanca CF UDS logra el pase a la Copa del Rey tras vencer por 1-2 al Santa Marta en el Alfonso San Casto y se cita con un Primera División (Racing de Santander, Deportivo o Celta de Vigo).

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El once titular del Santa Marta estuvo formado por Saldaña en meta; Diego Alonso, Coque, Lolo y Iniesta en la defensa; Santos, Adri Léon y Miguel en la medular; y con Galván, Chopi e Iker en ataque.

Muniain se decidió de inicio por Unai Ayala en portería; Ucin, Imanol, Levrand y Murua en la zaga; Eguaras y Barri en el doble pivote; y con William, Urki y Óscar Léon por detrás de Kelechi.

Los visitantes saltaron bien al verde con quince minutos de mucha superioridad. En el 16, William se interna en el área visitante, se tira ante Adri León y el árbitro señala penalti. Los tormesinos no se podían creer la decisión arbitral. Pero William no tuvo reparos en coger el balón, ponerlo en el punto de penalti y mandarlo al fondo de la red. 0-1.

No tardó el equipo de Muniain en hacer el segundo. Murua aceptó la invitación del Santa Marta para que progresara en campo rival, se plantó en la frontal y superó la débil estirada de Saldaña para hacer el 0-2.

Galván se echó al Santa Marta a la espalda cuando peor estaba. El mexicano recibió múltiples patadas, agarrones y golpes. Y nunca se arrugó. Todo lo contrario. Con una calma enorme, tomó los galones para meter a los suyos en el partido. En la última jugada de la primera mitad, el mexicano botó una falta al área e Iker Hernández cabeceó al fondo de la red para poner el 1-2 y recortar diferencias en el marcador.

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