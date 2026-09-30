Iker Muniain: “Desde lo emocional, no podemos dejar pasar la oportunidad”

Iker Muniain no quería excusas en su equipo y quería un Salamanca CF UDS superior a la UD Santa Marta en el choque de Copa RFEF. En juego, el pase a la Copa del Rey y enfrentarse a un Primera División.

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Carga física del equipo. “El equipo en lo físico lo veo bien. Es cierto que venimos de bastante tralla, bastante carga. Tenemos cuatro o cinco jugadores lesionados y no podrán jugar este partido. Los que están, les veo bien”.

Ilusión en el vestuario. “Es una competición muy especial y tener esa oportunidad para tener un hueco con los equipos de Primera División. Para estar ahí, somos muy conscientes de que va a ser un partido de una dificultad tremenda. Ellos tratarán que su campo sea muy válido y favorable para ellos. Nosotros iremos como vamos a todos, sin ningún miramiento”.