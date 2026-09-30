Cristeto: “Estamos a un pasito de entrar en Copa del Rey e iremos a por todas”

Carlos Cristeto se mostraba convencido de la victoria ante la UD Santa Marta y citarse con un Primera División en el estadio Helmántico. Además, explicó por qué han pedido jugar los sábados por la tarde como local.

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Duelo ante la UD Santa Marta. “Tenemos un partido muy importante para todos, para el club, para los jugadores… estamos a un pasito de entrar en Copa del Rey e iremos a por todas”.

Dimensiones del San Casto. “Es un campo de dimensiones más pequeñas que el estadio. Vamos a ir a hacer nuestro fútbol, a luchar cada balón y a competir”.

Derbi. “Es un plus de competitividad y ganas. Hemos trabajado bien para ello. Queremos llevar el plan de partido y llevarnos la victoria. ¿Penaltis? Siempre los entrenamos el día prepartido y está estudiado”.

Afición del Salamanca CF UDS en el Helmántico. “Para nosotros es muy importante la afición y se vio el domingo en el estadio. Nos han dicho que va a ir gente y que nos van a recibir”.

Partidos como local el sábado por la tarde. “Es un tema que se comentó con el cuerpo técnico para las cargas. A nosotros nos gusta jugar los sábados a las 9 o las 8, a esa hora jugaba el míster en fútbol profesional”.