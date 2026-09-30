Solo puede quedar uno: la UD Santa Marta y el Salamanca CF UDS se enfrentan con un Primera en juego

Solo puede quedar uno. Así de exigente y así de duro. La Unión Deportiva Santa Marta y el Salamanca CF UDS se ven las caras el jueves por la tarde en el estadio Alfonso San Casto, a partir de las 19:30 horas, con el premio del pase a la Copa del Rey en juego y enfrentarse a un Primera División.

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Los tormesinos llegan a la cita tras eliminar al Vimenor y al Bergantiños; mientras que los de Muniain vencieron al Caudal Deportivo y al Derio en la prórroga. Pero todo se jugará a 90 minutos… quizá a 120.

“Es una competición muy especial y tener esa oportunidad para tener un hueco con los equipos de Primera División. Para estar ahí, somos muy conscientes de que va a ser un partido de una dificultad tremenda. Ellos tratarán que su campo sea muy válido y favorable para ellos. Nosotros iremos como vamos a todos, sin ningún miramiento”, explica Iker Muniain.