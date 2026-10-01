Iker Muniain se mostraba emocionado en rueda de prensa tras el pase a la Copa del Rey en el Alfonso San Casto. El técnico navarro no se mojó sobre si quería a Deportivo, Racing o Celta de Vigo.

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Valoración. “Emocionado. Muy emocionado por el equipo, los jugadores, por toda la gente que nos acompaña. En cuanto al partido, hemos hecho una primera parte que ha sido nuestra totalmente. Teníamos una ventaja cómoda con ese 0-2 y se vio empañado por el gol en el añadido. No era lo más ideal. Les he dicho que a los jugadores que si creíamos que esto se iba a solventar sin sufrir, estábamos equivocados. Hemos tenido dos o tres muy claras, como un larguero de Levrand o la que se va arriba de Asier. Pero hemos resistido con todo. Los jugadores lo están dejando todo por esta camiseta”.

Plano personal. “Me hace mucha ilusión estar ahí metido como tantas veces. Hay algo que me recorre, que me hace sentir cosas muy bonitas. Me recorre el hecho de recordar muchos momentos. La Copa del Rey me dio muchas tristezas y muchas noches de soledad o de frustración. Perdí cuatro finales y al final de mi carrera, me hizo vivir esa noche más importante de mi vida al alzar la Copa del Rey en Sevilla”.

Deportivo, Celta o Racing. “Nos acabamos de enterar. Pero no nos trastoca nada. No es que soñásemos enfrentarnos a unos u a otros. Soñábamos estar ahí y le da estatus al club, le da grandeza. Lógicamente, no te puedo decir un rival. Nosotros vamos a ir ahí y el que toque haremos con el máximo trabajo”.

Sobre el penalti pitado a William. “La he visto desde el banquillo y a setenta metros de distancia. En directo, me ha parecido. ¿Tú la has visto? Bueno, la veré en el vídeo. Lo que comentaba hace un par de semanas cuando nos perjudicaron, son decisiones y uno siempre quiere la máxima justicia dentro de un terreno de juego. Si hubiera sido al revés, seguro que en el vestuario me la hubiese enseñado. No quiero ser hipócrita”.

Sobre jugar el sábado noche. “No me preguntabais por el horario del sábado. Fue una decisión personal. Asumo toda la responsabilidad personal, consensuada con los jugadores. Por diferentes motivos nos venía bien jugar ese sábado para tener la semana más espaciada. Otro motivo, me parece una hora muy buena. Yo sé que hay gente que le gusta a las doce o las cinco. Pero el sábado es una hora muy buena para que venga gente más mayor, gente más joven con energía de un sábado noche y es una maravilla con las luces y el olor a fútbol en el Helmántico”.